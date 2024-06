Vogelgriep blijft overspringen van koeien naar mensen, expert verbijsterd over lakse aanpak

Deze week raakte opnieuw een Amerikaanse boerderijmedewerker geïnfecteerd met vogelgriep . Net als bij eerdere besmettingen ging het om iemand die in contact stond met koeien, melden de Amerikaanse Centra voor ziektebestrijding en -preventie (CDC).

Het is de tweede besmetting in de staat Michigan, maar er zijn geen aanwijzingen dat de ziekte is overgesprongen van mens op mens. De nieuwe zieke werkte op een andere boerderij dan de vorige besmette persoon.