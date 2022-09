Voer de aftopping van de energieprijzen met terugwerkende kracht in Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 145 keer bekeken • bewaren

Tot die tijd geen afsluitingen. Als energiebedrijven tegenwerken, is dat sabotage en steun aan de vijand.

Eén ding moet je Rutte IV nageven: dit kabinet weet de Nederlandse bevolking heel goed in de rats te houden. Nu weer brengt Nu.nl het bericht dat een aftopping van de energieprijzen voor 2023 volgend jaar onmogelijk is. Daarmee worden honderdduizenden gezinnen acuut in de problemen gebracht. Zij krijgen hun rekeningen en krankzinnige voorschotvoorstellen ook niet pas volgend jaar.

En dat terwijl de oplossing zo eenvoudig is. Klanten blijven voorlopig hun gebruikelijke voorschotten betalen. Het staffelsysteem wordt vervolgens met terugwerkende kracht ingevoerd.

Het kabinet verbiedt voorlopig burgers van gas en stroom af te sluiten. Behalve misschien als ze er een wietplantage voor over hebben. Rob Jetten doet zijn bij Op1 gedane belofte volledig gestand. Hij laat daar door tegenstribbelende energiebedrijven niets van af knibbelen.

Waarom? Omdat Nederland met zijn bondgenoten een economische oorlog voert. Die is deels de oorzaak van de torenhoge energieprijzen. Deze prijzen ondermijnen de slagkracht van ons volk. Juist nu die nodig is. Als de kosten van deze oorlog worden geprivatiseerd en gewone mensen de nekslag geven, zal het draagvlak snel verdwijnen. Dan ontstaat er chaos en sociale onrust. Dan zullen burgers inderdaad van boeren leren. Dan leidt deze economische oorlog niet tot de capitulatie van Rusland maar die van ons.

Stroom en gas worden in Nederland afgesloten door de netbeheerders. De aandelen daarvan zijn of in handen van de Nederlandse staat, of van provincies, of van gemeentes. Het moet toch mogelijk zijn de directies bindende aanwijzingen te geven tot nader order niemand af te sluiten.

Minister Jetten houdt de tegensputterende energiebedrijven voor dat in een oorlog ook van hen solidariteit wordt verlangd. Tegenwerking zou je zelfs als sabotage en feitelijke steun aan de vijand kunnen beschouwen. In dit verband is het prettig te weten dat Vattenfall een Zweeds staatsbedrijf is. Zweden is een bondgenoot in onze economische oorlog. Het is lid van de EU en bezig toe te treden tot de NAVO. Stockholm kan ons moeilijk dwars zitten in onze strijd tegen Rusland, terwijl het zelf de dreiging uit het oosten acuter voelt dan wij. Vattenfall heeft overigens laten weten dat het zeker in staat is voor 2023 al aftopping in te voeren.

Essent is eigendom van het Duitse RSW, van oorsprong een conglomeraat van gemeentelijke energiebedrijven. Duitse steden bezitten nog ongeveer een kwart van de aandelen. Ook Duitsland vecht mee in onze economische oorlog. Het kabinet-Rutte kan via bondgenootschappelijke kanalen druk uitoefenen.

Overigens kent Nederland zo'n 35 energiemerken waarvan er een aantal onderdeel uitmaken van de drie reuzen. Een grote rol speelt ook de Nuts-groep, waarvan het bekendste onderdeel Budget Energie is. De helft van de aandelen is in bezit van het investeringsbedrijf Waterland, ooit opgericht door multimiljonair Rob Thielen, die nog steeds voorzitter is van de Raad van Commissarissen. In 2009 stichtte hij samen met onder andere de bankier Dmitri Krukov in Moskou het investeringsbedrijf Elbrus Capital. Volgens zijn officiële website zit hij daar nog steeds in. Misschien kan minister Jetten deze Thielen manen zijn vaderlandse gezindheid nog eens te onderstrepen.

De situatie waarin wij met zijn allen in geraakt zijn, is uniek. Zelfs in de Koude Oorlog bleven de rivaliserende machtsblokken op grote schaal zaken met elkaar doen. Zo zijn er ongetwijfeld lezers van deze site, die ergens nog een oude Praktika-camera in de la hebben liggen en daar destijds de goedkope Orwo rolfilms voor gebruikten. Die kwamen uit de DDR. En ook de Sovjet-Unie was al een belangrijk exporteur van olie en gas.

Nu proberen Rusland en het westen elkaars economie actief te ondermijnen, terwijl onze kant een bondgenoot bewapent om op het slagveld een strijd op leven en dood te leveren. De overheid mag van het bedrijfsleven eisen dat het meevecht. Dit betekent voor energiebedrijven dat zij meewerken aan het staffelsysteem en andere maatregelen die de regering in petto heeft om de economische slagkracht van Nederland te behouden.

En voor de rest niks.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.