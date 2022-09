Verhoog je voorschot op de energierekening in geen geval

Niemand in de kou, dat is de enige doelstelling in de huidige crisis. Het gaat om het oplossen van dit probleem. Inkomenspolitiek hoort er niet bij net zo min als dat het geval is bij de benzineprijzen of de accijnzen op drank en tabak. Te vaak probeert men in Nederland met één beleidsinstrument verschillende doelen te bereiken. Dat gaat altijd fout. Zoals de Amerikanen zeggen: "Focus: if you try to chase two rabbits you will not catch either one". Energiepolitiek is geen inkomenspolitiek. In ieder geval nu even niet. Of je moet behoefte hebben aan een hete herfst en Praagse toestanden.