VN waarschuwt voor jarenlange voedselcrisis, enorme hongersnood dreigt

Er dreigt een enorme voedselcrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de extreme hittegolf in India . Door de oorlog ligt de Oekraïense graanexport stil. Russische oorlogsschepen blokkeren de havens van Odessa en Tsjornomorsk. Vanwege een tegenvallende oogst heeft ook India deze maand besloten te stoppen met de uitvoer van graan.

Al bijna een kwart miljard mensen bevinden zich op de rand van de hongersnood, schrijft The Economist . De hoge voedselprijzen zorgen voor een enorme toename van het aantal mensen die zich niet genoeg eten kunnen veroorloven. Het blad wijst erop dat tarwe sinds begin dit jaar maar liefst 53 procent duurder is geworden.

Oekraïne gold voor de oorlog als de graanschuur van Europa. Het land is goed voor 12 procent van de wereldwijde tarweproductie. Daarnaast levert Oekraïne 15 procent van alle maïs en maar liefst de helft van alle zonnebloemolie. Volgens Guterres is de enige uitweg dat Rusland toestaat dat Oekraïne de graanexport vanuit zijn havens weer kan hervatten. “De wereld staat in brand”, waarschuwde het hoofd van het Wereldvoedselprogramma David Beasley. “We moeten nu in actie komen.”