VN-rapporteur: Nederland moet stoppen met vervolgen vreedzame klimaatactivisten

De speciale VN-rapporteur voor milieubeschermers, Michel Forst, maakt zich grote zorgen over de wijze waarop de Nederlandse autoriteiten vreedzame klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) aanpakken. Forst wijst er in een brief op dat de Nederlandse repressie in strijd is met het Verdrag van Aarhus, dat Nederland heeft ondertekend.

De VN-rapporteur is zeer bezorgd over de veroordeling van enkele klimaatactivisten, onder wie acteur Sieger Sloot, wegens opruiing . De actievoerders werden opgepakt, omdat ze hadden opgeroepen om deel te nemen aan de blokkade van de A12.

XR is blij met de brief. “We gaan ervan uit dat de minister van Buitenlandse Zaken dit signaal zeer serieus neemt en dat de aanwijzingen van de rapporteur per direct worden opgevolgd. We voelen ons gesterkt door de brief en zullen onverminderd doorgaan met onze acties”, aldus Jelle de Graaf in een reactie. Ook hij werd veroordeeld tot een werkstraf vanwege de oproep om mee te doen aan de A12-blokkade.