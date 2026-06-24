VN-rapport: kinderen in Gaza gericht doelwit van Israëlisch genocidaal geweld Actueel Gisteren • leestijd 2 minuten • 1636 keer bekeken • Bewaren

Een nieuw rapport van de Onafhankelijke Internationale Onderzoekscommissie van de VN concludeert dat Israël Palestijnse kinderen sinds 7 oktober 2023 gericht heeft aangevallen, en dat dit onderdeel is van de genocide tegen de Palestijnse bevolking in Gaza. Tussen 7 oktober 2023 en 7 oktober 2025 zijn minstens 20.179 kinderen gedood en 44.143 verwond, goed voor zo'n 30 procent van alle doden en 26 procent van alle gewonden in die periode. Onder de slachtoffers waren minstens 5.031 kinderen jonger dan vijf jaar en circa 420 baby's. Ook na het staakt-het-vuren van oktober 2025 vielen nog tientallen kinderen ten prooi aan geweld, onder meer rond de zogeheten 'gele lijn', een onduidelijk afgebakende demarcatielijn binnen Gaza. Dat meldt The Rights Forum.

De Commissie onderzocht tientallen individuele zaken in detail, waaronder de dood van de vijfjarige Hind Rajab, die in januari 2024 werd vermoord toen de auto waarin zij zat door het Israëlische leger onder vuur werd genomen. Een ambulance die haar kwam redden werd eveneens beschoten door de Israëliërs. Het VN-rapport beschrijft een patroon van precisieschoten op kinderen door sluipschutters en met geweren bewapende quadcopters, vaak gericht op hoofd en bovenlichaam. Ook worden Israëlische militairen en politici geciteerd die Palestijnse kinderen stelselmatig als "terroristen" omschrijven. De Commissie heeft daarnaast op grote schaal marteling, seksueel geweld en verwaarlozing van gedetineerde Palestijnse kinderen gedocumenteerd, evenals de vernietiging van vrijwel het volledige onderwijssysteem in Gaza en de totale ineenstorting van de kindergezondheidszorg, met onder meer een sterke toename van vroeggeboortes, miskramen en aangeboren afwijkingen als gevolg.

De Commissie concludeert dat de Israëlische autoriteiten en veiligheidstroepen oorlogsmisdrijven, misdaden tegen de menselijkheid en genocide hebben gepleegd, specifiek gericht tegen kinderen, omdat zij 'de biologische en sociale continuïteit van de Palestijnse bevolkingsgroep belichamen'. Het rapport bevat een lange lijst aanbevelingen, waaronder een onmiddellijke stopzetting van de Israëlische massamoord, in Gaza, vervolging van verantwoordelijken, een wapenembargo en arrestatie van door het Internationaal Strafhof gezochte Israëlische functionarissen - waaronder premier Benjamin Netanyahu. Ook lidstaten als Nederland worden opgeroepen onderzoek te doen naar Israëlische verdachten met een dubbele nationaliteit en zich in te zetten voor naleving van de Geneefse Conventies.

Vorig jaar werd ook al duidelijk dat Israëlische militairen opzettelijk Palestijnse tienerjongens in de geslachtsdelen schieten. Ook dit valt binnen het patroon van genocide en etnische zuivering waaraan het Israëlische regime zich schuldig maakt.