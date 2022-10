VN-Mensenrechtenraad laat mensenrechtenschending op Oeigoeren door China onbesproken

In de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) zal niet worden gedebatteerd over de systematische onderdrukking van de Oeigoeren door China. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hadden daar gesteund door een keur aan westerse landen om gevraagd. China, dat ondanks overtuigend bewijs alles ontkend, stemde het voorstel weg. Daarbij gesteund door andere notoire mensenrechtenschenders als Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

Het is al jaren bekend dat China in de provincie Xinjiang de Oeigoerse-moslimminderheid martelt en opsluit in concentratiekampen. Vorige maand kwam ook de VN tot de conclusie dat China zich schuldig maakt aan ernstige mensenrechtenschendingen. De raad die juist bedoeld is om de mensenrechtenverdragen na te leven, zal desondanks nu niet in actie komen om de door China gepleegde misdaden aan de kaak te stellen.