Vleesindustrie blijft arbeidsmigranten uitbuiten en probeert minister nu een rad voor ogen te draaien met ‘actieplan’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 159 keer bekeken • Bewaren

De misstanden bij slachthuizen en bij vleesverwerkbedrijven bestaan al lang en zijn alom bekend. Arbeidsmigranten die in de vleesindustrie werken, worden uitgebuit en geïntimideerd. Misbruik van ontslag op staande voet is aan de orde van de dag. De werknemers werken via dubieuze arbeidsbureaus die met dank aan de VVD woonruimte koppelen aan arbeidscontracten.

Met een actieplan probeert brancheorganisatie VleesNL minister Hans Vijlbrief nu te overtuigen dat het opeens enorm veel beter gaat in de vleesindustrie. Volgens vakbond FNV is die bewering klinkklare nonsens. FNV-vicevoorzitter Nine Kooiman noemt het plan tegenover Nieuwsuur “een papieren werkelijkheid” en “een gevalletje slager keurt z'n eigen vlees”.

Nieuwsuur wijst erop dat het ook heel anders kan. In Duitsland zijn de misstanden bijvoorbeeld grotendeels verholpen.

“Duitsland pakt de misstanden in de vleessector volgens de vakbond een stuk beter aan. Zo is het daar verboden om woningen te koppelen aan arbeidscontracten. Ook geldt daar inmiddels een uitzendverbod. Bovendien is het aantal ongelukken in slachthuizen gehalveerd.”