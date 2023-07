Vlaamse minister neemt wél maatregelen tegen stikstofcrisis, FDF jammert over ‘dictatuur’

19 jul. 2023 - 11:49

Het zijn ook hier weer de Christen Democraten die zand in de machine gooien. Ook hier werd de oplossing jarenlang gezocht in technische vernieuwingen, totdat een rechter hier een streep doorheen zette. De stikstofneerslag op natuurgebieden ligt net als hier ver boven de Europese normen. De CD&V wilde alvorens te beslissen eerst nog een onderzoek naar twee specifieke zaken, maar er was niemand die dat onderzoek wilde uitvoeren. Mede omdat de uitslag al bekend is en omdat niemand de woede van de boeren over zich heen wil krijgen. Vrijdag liep de uitbesteding van het onderzoek af en dus neemt de minister nu maatregelen. ‘Er verder over praten heeft geen zin meer’, liet zij weten, ‘De citroen is uitgeperst.’ bron VK van gisteren. Zo had het hier ook moeten gaan. Dat hele landbouwakkoord klonk leuk maar was van te voren opgezet om de zaak te laten vastlopen.

