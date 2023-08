Vindicat jaagt nieuwe corpsleden over de kling, brandweer moest pand ontruimen

Het Groningse studentencorps Vindicat is weer eens in opspraak. Uit een reconstructie van Sikkom blijkt dat ouderejaars nieuwe leden recent tijdens een ontgroeningsritueel over de kling hebben gejaagd. Dat ging zover dat meer dan twintig mensen flauwvielen en de brandweer het pand van Vindicat aan de Grote Markt moest ontruimen.

“Het zijn de regels en omstandigheden die het ongelooflijk zwaar maken. „We zaten allemaal op elkaar. Met de neus in de nek van de voorganger. De temperatuur liep, denk ik, op naar boven de dertig graden. En dat urenlang”, duidt een van de bronnen. Een ander zegt: „Het was erg oncomfortabel. Er waren tien rijen met veertig à vijftig mensen per rij die mega opgepropt zaten.” Daarnaast vertellen de aanwezigen dat het verboden is om zomaar te eten of drinken.”