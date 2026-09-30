Vincent Karremans (VVD) lapt bewonersbelangen weer aan zijn laars en duwt dubieuze Schiphol-plannen door Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 334 keer bekeken • Bewaren

Schiphol opereert al tijden illegaal. De rechtbank Den Haag maakte in 2024 gehakt van het overheidsbeleid ten aanzien van geluidshinder van Schiphol. De overheid had de belangen van omwonenden ondergeschikt gemaakt aan de groei van de luchthaven, oordeelde de rechtbank. De overheid kreeg de opdracht om daar binnen twaalf maanden iets aan te doen.

Dat laatste lukt vanzelfsprekend niet, maar minister Vincent Karremans (VVD) heeft nu wel een nieuw Luchthavenverkeerbesluit (LVB) dat volgens hem de problemen zal oplossen. Maar klopt dat eigenlijk wel? En zal een rechter daar ook zo over denken? Daarover bestaan grote twijfels. Het lijkt er meer op dat Schiphol niets in de weg mag worden gelegd, en dat omwonenden weer de dupe zijn. Schipholwatch legt het uit:

“De kern van de kritiek vanuit bewonersorganisaties, juristen en milieuorganisaties is juist dat het kabinet niet uitgaat van bescherming van burgers, maar van bescherming van een vooraf gewenste omvang van de luchtvaart. Ook tijdens het debat werd door senator Nicolaï (PvdD) de vraag gesteld of niet eerst het aantal vliegbewegingen is vastgelegd, waarna vervolgens de toegestane geluidbelasting erbij is gezocht. (…) Wie werkelijk de gezondheid van omwonenden centraal stelt, bepaalt eerst welk beschermingsniveau noodzakelijk is – bijvoorbeeld op basis van de wetenschappelijke WHO-adviezen – en past daar vervolgens het vliegverkeer op aan. Het kabinet doet juist het tegenovergestelde: eerst vaststellen hoeveel vluchten Schiphol wil afhandelen en vervolgens berekenen welke normen daarvoor nodig zijn.”

Menigeen vermoedt dat de overheid door dit beleid opnieuw nat zal gaan bij de rechter. Ook de ambtenaren van Karremans. Een van hen schreef in 2024 al dat de papieren werkelijkheid waar het ministerie voortdurend mee rekent, een “juridisch risico” oplevert, schreef NRC eerder deze week op basis van stukken die openbaar gemaakt werden op verzoek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB).

“[D]e afname die Karremans noemt, is een afname ten opzichte van een fictieve situatie waarin Schiphol jaarlijks 500.000 vluchten zou verwerken. In werkelijkheid waren dat er afgelopen jaar 478.000. Omwonenden die denken dat ze ten opzichte dáárvan 15 procent minder hinder zullen hebben, komen er dus bekaaid vanaf. Ook juridisch is de vergelijking kwetsbaar, blijkt uit verschillende kritische adviezen en rechterlijke uitspraken. (…) Ook de Raad van State is kritisch over de vergelijking met 500.000 vluchten: vorig jaar vernietigde de hoogste bestuursrechter een spoedwet van voormalig minister Madlener (PVV) om een maximumaantal vluchten van 478.000 vast te leggen. Ook Madlener gebruikte daarbij de 500.000 vluchten als referentie. Maar volgens de Raad van State is dat aantal vluchten „niet wettelijk verankerd” en hebben ze „geen betekenis” bij het bepalen of de bescherming tegen geluid verbetert.”

Er is wel een politieke meerderheid voor de regels die Karremans vanaf 1 november wil invoeren, meldt het ANP. Linkse partijen blijven twijfelen of de plannen overeind blijven bij de rechter. Schipholwatch concludeert:

“Schiphol opereerde jarenlang onder een gedoogconstructie die uiteindelijk juridisch onhoudbaar bleek. In plaats van de luchthaven terug te brengen naar een niveau dat aantoonbaar binnen natuur-, milieu- en gezondheidsgrenzen past, lijkt de overheid nu vooral nieuwe regels te ontwerpen die aansluiten bij de illegaal ingenomen positie.”