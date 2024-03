Staat geeft niets om omwonenden Schiphol, rechtbank grijpt in

De staat heeft het belang van omwonenden van Schiphol stelselmatig ondergeschikt gemaakt aan het belang van de luchtvaart. Ook wordt de regelgeving voor het vliegverkeer onvoldoende gehandhaafd. Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald in een bodemprocedure die was aangespannen door de Stichting Recht op bescherming tegen vliegtuighinder (RBV).

“Deze mensen bevinden zich buiten de geluidscontouren, een lijn op de landkaart rondom Schiphol die gebruikt wordt om geluidbelasting van luchtverkeer van en naar de luchthaven in beeld te brengen. Deze groep kan geen aanspraak maken op voorzieningen in de regelgeving. De Staat zegt dat genomen maatregelen die gunstig zijn voor de mensen binnen deze geluidscontouren, ook gunstig zijn voor de mensen daarbuiten. De rechtbank vindt dit echter niet aannemelijk. In het verleden is immers herhaaldelijk gebleken dat maatregelen om de situatie op de ene locatie te verbeteren, leidden tot verergering van de situatie elders.”