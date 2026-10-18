Vincent Karremans (VVD) dreigt Nederlandse natuur (en economie) in de afgrond te storten met ducttape-oplossing Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 353 keer bekeken • Bewaren

Vincent Karremans, de VVD-minister van Instortingsgevaar en Wegafsluitingen (I&W), presenteerde afgelopen week een plan om het achterstallig onderhoud aan de Nederlandse infrastructuur aan te pakken. Er worden miljarden geïnvesteerd in verouderde bruggen en sluizen.

Het geld daarvoor wordt weggehaald bij nieuwe infrastructurele projecten, maar bijvoorbeeld ook bij het verbeteren van waterkwaliteit en bij een programma dat droogte moet voorkomen. Dat is zeer riskant. Natuurbeschermer Johan Vollenbroek waarschuwt al jaren dat Nederland een “ waterslot ” boven het hoofd hangt vanwege de belabberde waterkwaliteit.

Volgend jaar worden de waterkwaliteitseisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Die eisen openen de weg voor “een tsunami van juridische procedures”, zei Vollenbroek al in 2024. Vrijwel geen enkel Nederlands water voldoet namelijk aan de Europese normen.

Net als bij de stikstofcrisis kunnen de economische gevolgen enorm zijn. Bouwend Nederland liet eerder al weten dat de slechte waterkwaliteit de bouwsector jaarlijks 17,5 miljard euro aan omzet kan kosten. Zo dreigt het VVD-beleid – eerst decennialang het onderhoud laten versloffen, nu het geld weghalen bij het verbeteren van de waterkwaliteit – opnieuw dramatisch uit te pakken voor de economie.

“Onze infrastructuur verdient geen ducttape-politiek, maar verantwoordelijke politiek”, liet PRO-Kamerlid Habtamu de Hoop al in een reactie op Bluesky weten. Tegenover het AD zei hij : “Deze VVD-minister kiest ervoor om alleen hier en daar wat onderhoud te starten en amper te investeren.” Daardoor dreigt Nederland stil te komen staan. Met dank aan de vroem-vroem-partij.