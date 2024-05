Johan Vollenbroek: nieuw kabinet moet hard ingrijpen om ‘waterslot’ te voorkomen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 207 keer bekeken • bewaren

Mobilisation for the Environment (MOB) voorziet dat water het nieuwe stikstof wordt. Zonder drastische maatregelen dreigt Nederland jarenlang op het ‘waterslot’ komen te zitten. Als de waterkwaliteitseisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 van kracht worden, lijkt “een tsunami van juridische procedures” onvermijdelijk, stelt Johan Vollenbroek van MOB.

In een brandbrief aan de regering schrijft de milieuorganisatie: “Het Nederlandse water behoort tot het slechtste in Europa. Met de deadline van de Kaderrichtlijn Water van 2027 in zicht groeit de bezorgdheid onder het bedrijfsleven. Deze Europese milieuwetgeving, die nota bene dateert van het jaar 2000, heeft betrekking op meer dan zevenhonderd waterlichamen in Nederland. Vrijwel geen enkel Nederlands waterlichaam voldoet aan de Europese normen.”

Opeenvolgende kabinetten hebben tot nu toe veel te weinig gedaan om de kwaliteit van de natuur en het water te verbeteren. “Wij hopen dan ook dat de demissionaire én toekomstige regering en alle betrokken overheidsinstanties onmiddellijk aan het werk gaan om de knelpunten op te lossen”, schrijft MOB.