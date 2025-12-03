Vijandig Trump-regime krijgt toegang tot systemen Belastingdienst en Douane Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 218 keer bekeken • bewaren

Het fascistische Trump-regime kan straks meekijken bij alle communicatie en documenten van de Belastingdienst. Dat meldt Trouw. Het ministerie van Financiën zet ondanks dat enorme veiligheidsrisico toch door met de migratie naar het Amerikaanse Microsoft 365. Demissionair staatssecretaris Eugène Heijnen (BBB) erkent in Kamervragen er garanties gegeven kunnen worden dat de Amerikanen uit de systemen blijven. De kans dat de Amerikanen meekijken is volgens de BBB'er echter "klein", hoewel die bewering nergens op gebaseerd is.

Dat de Nederlandse overheid kiest voor de overstap naar Microsoft, is volgens Heijnen noodzakelijk omdat verouderde systemen nu zorgen voor een productiviteitsverlies. IT-experts waarschuwen ondertussen dat het ministerie te beperkt naar het probleem kijkt. Trouw schrijft:

Daarbij verwijst Heijnen naar een analyse van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarin staat dat er tot nu toe maar weinig verzoeken zijn geweest voor het leveren van data onder de Cloud Act. In deze wet staat dat de Amerikaanse overheid softwareleveranciers die zijn gevestigd in de Verenigde Staten kan verplichten om data te leveren.

Door slechts te verwijzen naar de Cloud Act ziet de staatssecretaris over het hoofd dat er veel belangrijker wetten zijn die de Amerikaanse overheid in staat stellen om data te verzamelen over Nederlandse burgers en bedrijven, zegt Bert Hubert. Het is volgens de IT-onderzoeker en voormalig toezichthouder van de AIVD niet de vraag óf de Amerikaanse overheid toegang krijgt tot alle bestanden en e-mails van de Belastingdienst, maar eerder hoe.

Dat de Amerikanen interesse hebben in de Nederlandse Belastingdienst is bepaald niet ondenkbaar, aangezien die niet alleen gegevens heeft over burgers, maar ook over spionagegevoelige bedrijven als chipleverancier ASML. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann had om opheldering gevraagd over alternatieven en beschermingsmaatregelen. De overstap naar Microsoft 365 betreft niet alleen de Belastingdienst, maar ook de Douane en de Dienst Toeslagen.