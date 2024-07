Esmah Lahlah verdedigt vrije kledingkeuze vrouwen

“Laat ik een ding duidelijk maken als vrouw met een hoofddoek in deze Kamer. Ik draag deze hoofddoek, net zoals vele, vele vrouwen met mij, en dat is een persoonlijke, bewuste en vrije keuze. Het is een uitdrukking van mijn identiteit, van mijn geloof, van mijn kracht, van mijn zelfbeschikking. Het is mijn lijf, mijn keuze.”