'Verzoening'? Sorry, maar ik neem PVV-stemmers hun stem wel echt kwalijk
Opinie

De verkiezingsuitslag heeft veel stof doen opwaaien. Wat me opvalt is dat ik nu veel niet-PVV-stemmers zie oproepen tot “verzoening” met wel-PVV stemmers. We moeten “met elkaar in gesprek gaan.” We moeten “naar elkaar luisteren”. “Reik hen de hand”. “Omarm elkaar.” “Wees liefdevol.” Ik begrijp de gedachte achter deze oproepen, maar ik vind ze toch moeilijk om te lezen. En dat moet me van het hart. Want sorry, maar ik neem PVV-stemmers hun stem wel echt kwalijk.

We weten allemaal hoe Wilders over gemarginaliseerde groepen denkt. Ik wil niet namens andere mensen spreken, laat staan namens mensen uit andere gemarginaliseerde groepen, dus ik zal dit bij mezelf houden. Ik ben transgender. Wilders en andere PVV-politici hebben mijn bestaan keer op keer ontkend. Ze hebben transgender zijn afgeschilderd als gekte, waanzin en een kwaadaardige ideologie. Ze hebben trans zijn vergeleken met pedoseksualiteit en mij afgeschilderd als een gevaar voor kinderen en vrouwen. Als iets wat uitgeroeid moet worden. Wilders wil mensen als ik hun rechten afnemen, transgender kinderen hun zorg wegnemen en ons bestaan uitwissen.

En een kwart van Nederland heeft daar willens en wetens op gestemd. En dat is nog los van de stemmen op andere radicaalrechtse en openlijk discriminerende partijen zoals FvD, BBB en JA21. Afhankelijk van wie je meetelt kun je makkelijk op meer dan een derde van de stemmen uitkomen.





En daar moet ik verzoening mee zoeken? Hoe verwacht je dat ik iemand tegemoet kom als hun standpunt is: "Jij bent een gevaar voor kinderen en moet worden uitgeroeid"?

Ik hoor dan vaak dat veel PVV-stemmers ondanks hun stem zelf niet discriminerend, racistisch, moslimhatend of anti-lhbtqia+ zouden zijn. Maar zelfs als dat zo zou zijn: als je op de PVV hebt gestemd, dan tolereer je het wel. Laten we ook gewoon eerlijk zijn: iedereen weet hoe de PVV over gemarginaliseerde groepen denkt. Iedereen weet dat Wilders moslims, vluchtelingen, mensen van kleur en ook lhbtqia+ mensen op zijn alleraardigst gezegd liever kwijt dan rijk is. Ook als je op de PVV hebt gestemd, dan wist je dat en accepteerde je dat toen je dat bolletje inkleurde.

Ik zie ook veel berichten dat mensen alleen op de PVV stemmen uit onvrede of omdat ze het moeilijk hebben. Dat zal, maar dat is natuurlijk geen excuus. Ik weet dat veel mensen het moeilijk hebben, dat veel mensen in de steek zijn gelaten door de overheid, en ik vind dat verschrikkelijk. Ik kom zelf uit noordoost Groningen en ik heb jarenlang van dichtbij gezien hoe het is als de overheid je laat stikken. Er zijn grote problemen in Nederland. Veel mensen hebben het heel zwaar. Ik wil daar niks aan afdoen, en ik wil ook graag naast hen staan en strijden voor echte oplossingen.

Maar als iemand daarbij het standpunt inneemt dat ik, mensen zoals ik of andere bevolkingsgroepen moeten worden uitgewist, dan trek ik wel een grens.

Met een stem op de PVV heb je gezegd dat je uitsluiting en ontmenselijking van mensen uit gemarginaliseerde groepen, waaronder mij en veel van mijn vrienden, tolereert. Het feit dat de partij mij en mensen zoals ik een gevaar noemt, onze rechten wil wegnemen, kinderen hun zorg wil afpakken en ons bestaan wil uitwissen, dat heb je als PVV-stemmer geaccepteerd. Gefaciliteerd zelfs. Mede dankzij jouw stem kan de PVV nu als grootste partij de aanval op mensen uit gemarginaliseerde groepen harder opschroeven dan ooit. Er is een grote kans dat hun haat gewoon beleid wordt, mede dankzij jouw stem. Kun je het me kwalijk nemen dat ik je dat kwalijk neem?

Want ja, als je op de PVV hebt gestemd, dan neem ik je dat erg kwalijk. Wat je reden ook was om voor Wilders te kiezen, of je nou tegen lhbtqia+ mensen en moslims en andere gemarginaliseerde groepen bent of niet: met je stem heb je geholpen om iemand de grootste te maken die al meer dan 20 jaar glashelder maakt dat hij hele bevolkingsgroepen “het land uit” wil hebben. Je hebt willens en wetens gestemd op iemand die de rechten van mij, mijn vrienden en talloze andere gemarginaliseerde mensen wil afnemen en ons bestaan wil uitwissen. Ja, dat doet mij pijn en ja, dat neem ik je kwalijk.

En aan alle niet-radicaalrechtse stemmers die nu oproepen tot “verzoening” en “liefde voor elkaar”: ik snap wat jullie daarmee bedoelen, maar snappen jullie ook waarom ik die oproepen moeilijk vind?

