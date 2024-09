Vertroetelen aandeelhouders kost nog veel meer dan kabinet eerder zei

De inkoop van eigen aandelen is een beproefde truc van bedrijven om aandeelhouders in de watten te leggen. Dankzij de inkoop van aandelen hoeft de winst over minder aandeelhouders te worden verdeeld: de prijs van een aandeel gaat omhoog. Beursgenoteerde bedrijven keren zo belastingvrij geld uit aan hun aandeelhouders.