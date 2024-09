Kabinet ondermijnt bestaanszekerheid en jaagt treinreizigers op kosten

De partijen die een ultrarechtse coalitie vormen, waren bij de laatste verkiezingen eensgezind: bestaanszekerheid is een belangrijk onderwerp. Nu NSC, PVV en BBB aan de knoppen zitten, blijken ze zich nauwelijks te bekommeren om de vraag of burgers wel kunnen rondkomen.

Het kabinet stuurt aan op een prijsverhoging van 6 procent voor de treinkaartjes volgend jaar, schrijft het AD . Dat is weliswaar lager dan de eerder aangekondigde 12 procent maar nog altijd een flinke aanslag op de portemonnee van de hardwerkende treinreiziger.

Bij de NS bestaan grote zorgen over de prijsverhoging. Het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) stelt dat elke procent prijsverhoging leidt tot 0,45 procent minder reizigers, maar intern vreest men dat de daling van het aantal passagiers in werkelijkheid nog een stuk hoger zal uitvallen.

Het kabinet erkent dat de NS na eerdere bezuinigingen nauwelijks meer kan besparen. “Bij nog verdergaande afspraken is het risico zeer groot dat deze alleen behaald kunnen worden ten koste van de dagelijkse operatie”, aldus staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat, PVV) vorige week in een brief aan de Kamer.