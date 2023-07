Verslaggever links mediakanaal Left Laser heeft aangifte gedaan tegen VVD-woordvoerder Kees Berghuis

De journalist zegt niets te verwachten wat betreft de afhandeling van de zaak: "Ze hebben het opgenomen als vernieling. Er is ook niet heel veel schade, alleen wat krasjes. Wat ons betreft, is het ook afgerond. We hebben nog contact gehad met Kees Berghuis en hij heeft zijn excuses aangeboden. We gaan er zelf ook met gestrekt been in en vinden onszelf niet heel zielig, maar we willen wel duidelijk maken dat dit niet kan."