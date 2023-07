Agressieve VVD'ers laten journalist zijn werk niet doen

11 jul. 2023 - 7:33

Left Laser? Nooit van gehoord. Ik heb zo’n interview af en toe life op het binnenhof gezien. Met z’n allen op een kluitje bovenop de politicus duiken en allemaal steeds dezelfde onzinvragen afvuren. De microfoon tegelijk zo ongeveer tegen het gezicht aanhoudend. Dat heeft vanuit de journalisten weinig van doen met fatsoen. Ook jennend achter een politicus aanlopen iets roepend over niet tegen verlies kunnen en zo… is dat fatsoenlijk? Ik snap dat met name de VVD even niet zat te wachten op “kritische vragen”. Ik hoorde journalisten iets roepen over niet kiezen voor landsbelang bijvoorbeeld. Dat is vast wel waar, maar die vraag hadden ze de afgelopen decennia ook steeds weer kunnen stellen bij tal van gebeurtenissen en onderwerpen. Aan de andere kant horen journalisten gewoon hun werk te kunnen doen. Ook als het even wat minder gaat. De VVD zal de komende tijd wel meer lastige persmomenten krijgen. Ze hebben dan voor hun geluk dat het nu even vakantie is.

