Veroordeelde aanzetter tot antisemitisme Thierry Baudet blijft doorgaan met aanzetten tot antisemitisme Nieuws • Vandaag

Thierry Baudet, leider van de neofascistische politieke beweging Forum voor Democratie, heeft zich opnieuw van zijn meest antisemitische kant getoond. In een audio-opname is te horen hoe Baudet spreekt over de "sinistere exploitatie van de Holocaust" en hoe de massamoord op zes miljoen joden door de nazi's nu zou worden gebruikt om "westers zelfvertrouwen" te ondermijnen.

In december 2021 oordeelde de rechter dat Baudet schuldig was aan het creëren van een voedingsbodem voor antisemitisme. Dat gebeurde in een zaak die was aangespannen door vier joodse oorlogsoverlevenden, het Centraal Joods Overleg en het CIDI. In mei van dit jaar trok het gerechtshof diezelfde conclusie.

In juli vorig jaar constateerde de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB) Eddo Verdoner dat Baudet online een klassieke antisemitische complottheorie over wereldoverheersing door een Joodse elite verspreidde. Een "gevaarlijke ontwikkeling", aldus de NCAB. In mei vorig jaar bleek uit onderzoek van de Universiteit Leiden dat Forum voor Democratie-politici structureel Twitter-accounts retweeten waarop antisemitische teksten en plaatjes te vinden zijn.