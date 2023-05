Ook Hof vindt dat Baudet heeft aangezet tot antisemitische uitingen

23 mei 2023 - 12:57

"Baudet trok in 2021 een vergelijking tussen de coronamaatregelen en de Holocaust" Ik ben er niet voor om domme of grievende vergelijkingen strafbaar te stellen, maar even los daarvan vraag ik me wel af hoe Baudet en andere complotdenkers nu terugkijken op dit soort uitspraken. Zijn de ongevaccineerden inmiddels naar de kampen gestuurd? Meer in het algemeen, ik zou het niet zo erg vinden als de complotdenkers tenminste nog reflecteerden over hun eigen opvattingen. Dus je denkt dat de overheid de coronacrisis misbruikt (of zelfs heeft verzonnen) om geleidelijk aan allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen in te voeren teneinde een dictatuur te vestigen. Fair enough. En je ziet jouw idee bevestigd als er een lockdown komt, als ongevaccineerden niet langer welkom zijn in restaurants, als er een avondklok komt etc. So far so good. Maar het is niet zo dat die complotdenkers op het moment dat die maatregelen weer worden opgeheven zeggen hee, kennelijk zat ik er naast met mijn denkbeelden. Kennelijk is Rutte er niet op uit om een dictatuur te vestigen, want anders zou hij die maatregelen niet weer opheffen. Nee, dan zijn ze inmiddels al weer met het volgende bezig, zonder zich rekenschap te geven van wat ze in het verleden allemaal geroepen hebben. Ergerlijk.