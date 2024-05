Vernietigend oordeel over plannen ultrarechts kabinet: nationale veiligheid in het geding

In een interne beleidsanalyse van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt een vernietigend oordeel geveld over de voorstellen van het nieuwe ultrarechtse kabinet. De plannen van PVV, BBB, NSC en VVD kunnen desastreus uitpakken – als ze al kunnen worden uitgevoerd. NRC wist de hand te leggen op de interne stukken en schrijft :

“De klimaatdoelen lijken „niet haalbaar”. Het uitlezen van mobiele telefoons van asielzoekers is „een inperking van de grondrechten”. De hervorming van de publieke omroep „raakt de vrijheid van meningsuiting”. Het uitbreiden van de informatieplicht aan de Tweede Kamer leidt ertoe dat de regering „nooit meer absolute vertrouwelijkheid kan garanderen in diplomatieke contacten”. Het oprichten van een Constitutioneel Hof kan leiden tot het „politiseren van de benoemingen”, zoals bij het Amerikaanse Hooggerechtshof het geval is. De harde aanpak van notoire relschoppers bij demonstraties „zal lastig worden […] zonder uitholling van het demonstratierecht”. En: als de voorgenomen sanering van het aantal ambtenaren ook voor het ict-personeel van de rijksoverheid gaat gelden dan zal dat „leiden tot gevaren voor de (nationale) veiligheid”. Zomaar een greep uit de weging van kansen en risico’s door ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) van het nieuwe coalitieakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB twee weken geleden sloten.”