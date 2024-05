Ministerie: nieuwe coalitie ondermijnt vrijheid van meningsuiting en recht op eerlijk proces

Zo knabbelen PVV, BBB, NSC en VVD aan het recht op een eerlijk proces, schrijft de Volkskrant. De partijen willen voorkomen dat organisaties als Urgenda of Mobilisation for the Environment (MOB) de overheid kunnen houden aan wet- en regelgeving om het klimaat en de natuur te beschermen. Als het aan de ultrarechtse coalitie ligt, wordt het moeilijker voor milieuorganisaties om naar de rechter te stappen. Volgens de ambtenaren van Binnenlandse Zaken is zo’n inperking mogelijk in strijd met artikel 17 van de Grondwet (het recht op een eerlijk proces).