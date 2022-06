Vermoedelijk nu al meer dan 20.000 besmettingen per dag, zomerpiek over 4 weken Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 356 keer bekeken • bewaren

De coronabesmettingen schieten omhoog, er liggen weer meer mensen met corona in het ziekenhuis en in het afgelopen etmaal werden vijf sterfgevallen gemeld: de zomergolf is begonnen.

Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten van het Nijmeegse Radboudumc, verwacht dat het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens verder zal toenemen. “Hoe hoog de piek zal worden, durf ik niet te zeggen”, zegt ze tegen het AD.

Over het hoogtepunt van de golf durft Bleekers-Rovers wel een uitspraak te doen: die zal rond half juli liggen. Zeker kwetsbaren moeten volgens de professor in het achterhoofd houden dat de besmettingen weer oplopen.

“Volgens haar is dit nu een goed moment om alsnog een herhaalprik of booster te halen, weer wat meer afstand te houden en bij bezoek goed te ventileren. Ook moeten mensen de isolatieregels goed in acht nemen.”

Hoeveel Nederlanders nu besmet zijn met corona is onduidelijk. In het laatste etmaal werden er 4.167 mensen positief getest. Omdat de meeste mensen na een positieve thuistest niet meer naar de GGD gaan, zal het werkelijke aantal besmettingen vermoedelijk al snel een factor 5 hoger liggen. Dat betekent dat er nu al meer dan 20.000 Nederlanders per dag corona krijgen.