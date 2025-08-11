Verduurzaming van woningen in VvE’s met asbest is een wassen neus zonder verplichte sanering Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 149 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

775.000 woningen van onze woningvoorraad zijn in 1965-1985 met asbest gebouwd

De overheid wil woningen verduurzamen door betere isolatie, energiezuinige installaties en andere noodzakelijk verduurzamingsmaatregelen. In de periode 1965-1985 zijn er volgens het CBS cijfers 775.000 meergezinswoningen (appartementen in flats, galerijflats en portiekwoningen) gebouwd die asbest bevatten. Asbest werd in die periode in de bouw veel toegepast. Woningcorporaties hebben die woningen sindsdien gesloopt, verduurzaamd of verkocht aan vastgoedinvesteerders, die deze voormalige sociale huurwoningen hebben ondergebracht in hybride samengestelde VvE’s van zakelijke verhuurders en eigenaren/bewoners.

Veel van voornoemde 775.000 gebouwde appartementen die zijn verkocht, kampen met fors achterstallig onderhoud, zijn vaak financieel ongezond en hebben een fikse onderverzekering tegen opstal- en asbestschade. Voor verhuurders is groot onderhoud per definitie een vies woord. Onderhoudskosten mogen ze namelijk niet doorbelasten aan huurders. Het planmatig onderhoud en de instandhouding van het gebouw is bij een meerderheid van de verhuurders in een VvE dan ook het kind van de rekening. Daarnaast hebben veel eigenaren/bewoners een kleine portemonnee. Als er al een meerderheidsbesluit wordt genomen om betonrot, vervanging van technische installaties, asbest en funderingsproblemen aan te pakken, dan is het afsluiten van een VvE-lening bovenop de stijgende kosten van exploitatie van de VvE daardoor onhaalbaar.

Juist een landelijke saneringsplicht zou niet alleen vanwege duurzaamheidseisen het gevaarlijke asbest verwijderen, maar zal ook het actief oppakken van achterstallig groot onderhoud in gang zetten. Wachten betekent dat onderhoud voor armlastige VvE’s onbetaalbaar wordt met een hoge inflatie en explosief toenemende schaarste aan onderhoudsvakmensen na 2030. Dan rest slechts sloop en fors waardeverlies midden in een woningcrisis. Dat kunnen we ons maatschappelijk niet permitteren.

Zonder onderhoudsdwang vanuit de overheid en verplichte asbestsanering verliest Nederland niet alleen veel onmisbare woningen, maar ook het vertrouwen dat verduurzaming iedereen ten goede komt.