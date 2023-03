Verbazingwekkende schoonheidsfilters op sociale media leiden tot zorgen over geestelijk welzijn

Internet is nog maar amper bekomen van de kunstmatig intelligente chatbots die beter communiceren dan mensen of er is alweer een nieuwe huiveringwekkende ontwikkeling: kunstmatige schoonheid. Nieuwe filters op sociale media zijn verrassend goed in staat een gezicht in een handomdraai te laten voldoen aan de geldende schoonheidsidealen. Experts en gebruikers vrezen de gevolgen. Eerder leidde de grote invloed van Instagram en TikTok op het zelfbeeld al tot een toename van de vraag naar plastische chirurgie. Nu wordt gevreesd dat het zelfvertrouwen van vooral jonge vrouwen ernstig wordt ondermijnd met grote psychische gevolgen.