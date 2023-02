D66 dient motie in geschreven door AI Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 162 keer bekeken • bewaren

D66 heeft een motie ingediend die is geschreven door ChatGPT, een chatbot die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie, of artificial intelligence (AI). In de motie wordt het kabinet gevraagd een strategie te ontwikkelen met betrekking tot het gebruik van AI in het onderwijs. Volgens de indieners is het voor het eerst dat ooit op deze manier een motie is ingediend.

De motie werd ingediend door Kamerleden Hind Dekker-Abdulaziz en Paul van Meenen, de woordvoerders op het gebied van respectievelijk digitale zaken en onderwijs. Volgens hen is het ontwikkelen van zo'n strategie "van groot belang om de negatieve effecten van AI op het onderwijs te minimaliseren en de positieve effecten te maximaliseren".

Veel onderwijsinstellingen vragen zich af wat ze aanmoeten met de snelle opmars van ChatGPT die in staat is dusdanig coherente teksten te schrijven, dat nauwelijks nog te controleren is of de student of scholier het zelf geschreven heeft of dit heeft overgelaten aan de AI. Zo bleek eerder al dat de software in staat is examenvragen te beantwoorden en zelfs complete essays te schrijven. Mede daardoor zijn er inmiddels universiteiten die gebruik van pen en papier verplichten om zo fraude te voorkomen.