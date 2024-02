Veel migrerende dieren met uitsterven bedreigd

Diersoorten met trekgedrag hebben het moeilijk. Dat blijkt uit een rapport dat maandag is gepresenteerd op een VN-top over biodiversiteit in Oezbekistan. De migrerende dieren zijn de afgelopen twintig jaar verder in het nauw gekomen door de landbouw, overbevissing en verlies of versnippering van hun leefgebied, schrijft de Volkskrant.