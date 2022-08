Varkensboeren trekken zich niks aan van kritiek op verre transporten

20 jul. 2022 - 17:24

@jozias2 Ik ben het wel met het principe eens dat je de consument ook als verantwoordelijke mag aanwijzen, maar voordat je dat doet zijn er wel een paar aandachtspunten: - heeft de consument de benodigde informatie over het product? Hoe weet ik in jouw parmaham voorbeeld dat er voor mijn pakje ham NL varkens naar Parma gereden zijn en hammen teruggereden? Zonder betrouwbare en volledige informatie kan er geen afgewogen keuze gemaakt worden. - er moet een redelijk alternatief zijn. Hoe kun je in een mobiele maatschappij reiskilometers vermijden? Verhuizen, met de fiets, met het OV is niet altijd haalbaar. Overal zit plastic of een ander olie product in verwerkt. Vaak weet je dat niet, vaak zijn alternatieve producten niet voor iedereen betaalbaar. - Wordt het vervuilende product of de dienst gesubsidieerd? Dan stoppen daarmee. Op die manier geef je de consument de mogelijkheid om te stemmen met de portemonnaie, zonder dat dat in diens nadeel is. En pas op: de industrie probeert jouw argument waar mogelijk te misbruiken. Zo is er een zeer langdurige campagne van de verpakkingsindustrie die probeert om het afval probleem bij de consument te leggen. Afval scheiden is hun panacee. Maar daarmee blijft volledig buiten beeld dat het veranderen van de verpakkingsmaterialen en reductie aan de bron vaak veel betere strategieën zijn. Maar dat vraagt om innovatie en dat kost geld. Dan maar liever doorgaan op de ingeslagen weg en de consument tot de schuldige brandmerken.