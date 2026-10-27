Van witwassen verdachte Flavio Bolsonaro vlucht naar VS na verkiezingsnederlaag Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 196 keer bekeken • Bewaren

De extreemrechtse Braziliaanse senator Flávio Bolsonaro, zoon van de veroordeelde misdadiger en oud-president Jair Bolsonaro, is het land ontvlucht. Volgens bondgenoten van Bolsonora is hij met zijn echtgenote en twee dochters naar de Verenigde Staten gereisd. Een Amerikaanse bron bevestigt tegenover CNN dat de Braziliaan inderdaad onderweg is. De van witassen beschuldigde Bolsonaro was door het hooggerechtshof verboden het land te verlaten. Hij had opdracht gekregen zijn paspoorten in te leveren, maar dat heeft hij niet gedaan. Afgelopen zondag verloor Bolsonaro de presidentsverkiezingen van de zittende president Luiz Inácio Lula da Silva.

De appel valt bij de Bolsonaro's niet ver van de boom. Nadat vader Jair de vorige presidentsverkiezingen verloor van Lula, beweerde hij Trumpiaans dat de uitslag doorgestoken kaart was en weigerde die te erkennen. Aanhangers van Bolsonaro bestormden het Braziliaanse parlement, Bolsonaro werd mede vanwege zijn rol in de couppoging veroordeeld. Flávio Bolsonaro weigert eveneens de winst van Lula - die met ruim 52 procent van de stemmen won - te erkennen. Hij eist dat de verkiezingen ongeldig worden verklaard, opnieuw naar Trumps voorbeeld.

Het is onduidelijk hoe Bolsonaro het land is ontvlucht. Braziliaanse en Amerikaanse media schrijven dat hij eerst naar Argentinië is gevlucht, waar hij op een vliegtuig naar Miami is gestapt. Argentinië zegt van niets te weten. Miami, thuisbasis van vriend en voorbeeld Donald Trump, was eerder al een schuilplaats voor Jair Bolsonaro nadat die Brazilië uit was gevlucht. Inmiddels woont een broer van Flávio, Eduardo, in Miami.