Linkse Lula verslaat extreemrechtse Bolsonaro in Brazilië met historische zege Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 541 keer bekeken • Bewaren

Lula, de linkse arbeiderspresident van Brazilië, heeft de zoon van couppleger Bolsonaro verslagen in de spannendste presidentsverkiezing in tijden. Alom werd door peilingen en commentatoren voorspeld dat de extreemrechtse kandidaat zou winnen maar Lula wist dat te voorkomen en werd voor de vierde keer tot president verkozen.

Het is een historische overwinning. Nooit eerder lukte het een kandidaat die in de eerste ronde als tweede eindigde om in de tweede ronde alsnog te winnen. Maar de linkse Luiz Inácio Lula da Silva (80) deed het wel, en wordt voor de vierde keer president. Hij behaalde 51,8 procent van de stemmen, zijn radicaal-rechtse tegenstander Flávio Bolsonaro kreeg 48,2 procent. Direct na de uitslag gaan in het hele land uitzinnige aanhangers van Lula de straat op. Ze vieren Lula’s overwinning omdat hij wél de seksuele diversiteit en de regenboog gemeenschap respecteert. Omdat hij wél de Amazone wil beschermen en de rechten van inheemse Brazilianen erkent. Omdat hij wél gezondheidszorg en onderwijs toegankelijk wil houden voor de armen.

De overwinning is ook goed nieuws voor de rest van de wereldbevolking want onder Lula is de vernietiging van het Amazonewoud door nietsontziende commerciële bedrijven drastisch teruggedrongen.

„Ik wil het Braziliaanse volk bedanken”, sprak Lula met schorre stem. „De Brazilianen hebben gekozen om de democratie te verdedigen, gelukkig zijn we erin geslaagd duidelijk te maken hoe belangrijk dat was. Nu we geen tegenstander meer hebben, zal ik samenwerken met het Congres en gaan regeren voor alle 215 miljoen Brazilianen.” (...) De herverkiezing van Lula is verrassend, nadat hij drie weken geleden in de eerste ronde bleef steken op 45 procent van de stemmen, tegen 47 procent voor Bolsonaro. De afgelopen weken werd het verschil in de peilingen tussen de twee weliswaar steeds kleiner, maar het was nog altijd in het voordeel van Flávio Bolsonaro, de zoon van Jair Bolsonaro, die president was van 2019 tot 2023.

Bolsonaro toont zich zoals veel extreemrechtse kandidaten een slecht verliezer en wil de uitslag niet erkennen. De overwinning is een opsteker voor linkse leiders in Latijns-Amerika. "Lange leve de democratie, het volk van Brazilië heeft gewonnen", verklaarde bijvoorbeeld Claudia Sheinbaum, de linkse president van Mexico.

De verkiezing van Lula is deels te danken aan Gen Z, de jonge politiek bewuste generatie die klaar is met de onrechtvaardigheid van het kapitalisme.

In zijn overwinningsspeech herhaalde Lula dat Brazilië "niet zal accepteren dat het iemands achtertuin is" – een boodschap die tijdens zijn campagne herhaaldelijk naar voren kwam en waarmee hij de soevereiniteit van het land verdedigde tegen Amerikaanse invloed. Dit standpunt heeft hem mogelijk stemmen opgeleverd, aangezien sommige kiezers het optreden van Washington als inmenging beschouwden. De betrekkingen tussen beide landen verslechterden in 2025, toen de VS tarieven oplegden aan Brazilië als vergelding voor juridische stappen tegen voormalig president Jair Bolsonaro, die later werd veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. Met een hese stem bedankte Lula zijn campagneteam en de Brazilianen, in het bijzonder de jongeren die de straat op gingen om de democratie te verdedigen. Hij omschreef de uitslag als een "nederlaag voor negativiteit en leugens."