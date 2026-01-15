Van Weel (VVD) beslist later deze week over troepen naar Groenland, gelooft nog in sprookjes van Trump Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 239 keer bekeken Bewaren

Nederland neemt deze week een beslissing over het sturen van militairen naar Groenland. Dat zegt demissionair minister David van Weel van Buitenlandse Zaken (VVD) tegen BNR. "Voor het einde van de week kunt u daar witte rook over verwachten," aldus Van Weel. Het gaat in dat geval volgens de VVD'er om een kleine groep militairen "die een NAVO-oefening zou helpen voorbereiden", waarvoor Duitsland, Zweden en Frankrijk al hebben toegezegd. Newsweek berichtte daar eerder over, maar noemde het een signaal aan de VS dat Groenland desnoods met geweld wil inlijven.

Van Weel zegt "voorzichtig optimistisch" te zijn over de recente gesprekken tussen Denemarken en de Verenigde Staten over Groenland. Die gesprekken vonden woensdag plaats, maar leidden er in de VS niet toe dat de toon gematigd werd. Trump maakte direct erna duidelijk dat Groenland zal worden geannexeerd, goedschiks of kwaadschiks. Maar: "Als je met elkaar praat, dan ben je in ieder geval constructief bezig en niet destructief met zaken als het innemen van iemands territorium," aldus Van Weel die de communicatie vanuit Washington op geheel eigen wijze interpreteert.

De VVD'er houdt ook vol dat de territoriale integriteit van Groenland en Denemarken "voorlopig niet in gevaar" is. De komende periode moet er volgens hem een plan komen dat de "veiligheidszorgen van Trump" over het Arctische gebied adresseert, waarbij zowel Denemarken als de NAVO bereid zijn tegemoet te komen aan die zorgen. Het Trump-regime beweert dat Groenland onderdeel van de VS zou moeten zijn om toenemende activiteit van Rusland en China in het Noordpoolgebied tegen te gaan. Die bewering is nergens op gebaseerd, zoals De Marker al liet zien. In werkelijkheid is het de VS te doen om de grondstoffen, net als in Venezuela waar de VS eerder een illegale aanval op uitvoerden om de olievelden in het land te bemachtigen.