Hoe veilig voel je je nu eigenlijk met de VVD? Opinie

Francisco van Jole eindredacteur Joop Persoon volgen

Gijs Sanders, een onverschrokken journalist van De Marker, het soort media waar Nederland veel te weinig van heeft, vroeg minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD) waarom het resterende kabinet de ontvoering door Trump van de Venezolaanse president niet veroordeelt. Van Weel, met een coupe alsof hij net uit bed was gekropen, trachtte zichzelf al hakkelend in veiligheid te brengen. Hij wil eerst uitleg van de VS, want misschien hebben ze wel een goede reden om het internationaal recht te schenden. Dat zei hij zonder te blozen van schaamte of in de lach te schieten terwijl hij in de Stad van Vrede & Recht stond.

Ik moest ineens denken aan The Hague Invasion Act, de door het Amerikaanse Congres in 2002 - ver voor Trump - aangenomen wet die "elke vereiste actie" toestaat om "VS-soldaten te bevrijden die onterecht aan het strafhof uitgeleverd werden". Inclusief een commandoactie in Den Haag zoals in Caracas is uitgevoerd. Voor Van Weel hoeven ze niet bang te zijn. Die trekt een padvindersuniform aan en wijst de special forces persoonlijk de weg naar de gevangenis in Scheveningen waar ze hun oorlogsmisdadigers kunnen ‘bevrijden’. Want misschien hebben ze wel een goede reden.

Terwijl Van Weel nog braaf op antwoord uit Washington wacht zijn de Amerikanen intussen alweer bezig met de volgende invasie. Je moet immers wat om het Epstein-dossier uit het nieuws te drukken. Dat werkt wonderwel goed - niemand heeft het er meer over - maar probleem is dat je de afleiding wel steeds verder moet opvoeren.

Daarom kan die aanval op Groenland er ook echt komen. Mark Rutte zal misschien snikkend aan Trumps broekspijpen hangen ‘No... daddy no!’ maar verder hoeft het oranje gevaar niet veel tegenstand te verwachten. Er is vast iemand die Trump erop wijst dat het Deense leger in de Tweede Wereldoorlog de nazi’s gewoon binnenlieten in plaats van het land te verdedigen. Stuur het vliegdekschip USS Gerald R. Ford naar de kust van Jutland en de Denen geven zich meteen over. Dat moet ze ook wel doen want de peperdure Deense F-35 toestellen zijn door de Amerikaanse fabrikant zo gebouwd dat ze niet eens tegen de VS ingezet kunnen worden. De software maakt dat onmogelijk. Echt waar.

Zo kan de situatie ontstaan dat Deense burgers op de vlucht slaan voor het Amerikaanse imperialisme. Naar Nederland bijvoorbeeld, want tja, opvang in de regio. De vraag is of ze dan bij de grens opgewacht door BBBurgerwacht Mona Keijzer die vervolgens hun juwelen en andere bezittingen in beslag neemt. Stel je het tafereel eens voor. Dat is nog eens wat anders dan de hygge gezelligheid. Toch is dat precies wat de Denen zelf doen met vluchtelingen. Van asielzoekers worden waardevolle bezittingen afgepakt en hun bankrekeningen leeggetrokken. Keihard optreden heet dat, afschrikken, ontmoedigen. Ze streven naar 0 asielzoekers. Omdat ze zich niet konden voorstellen dat ze het zelf ooit zouden worden.

Het gedrag van Trump en Poetin toont dat de toekomst vol met geschiedenis zit. Die geschiedenis bestaat, zeker in geval van Europa en de VS, uit een eindeloze reeks roverijen en oorlogen. Trump en Poetin zijn niet de uitzonderingen, de uitzondering is de periode geweest dat het internationaal recht sterk genoeg was om ons te behoeden voor dergelijke types. Totdat het de kiezers een goed idee leek om de bescherming van de internationale rechtsorde in handen te geven van natte ragebollen als Van Weel.

Het laatste VVD-verkiezingsprogramma heet Sterker uit de Storm en staat bol van de steroïde taal over hard dan wel keihard aanpakken. Maar dat betreft net als bij de Denen steevast zaken die henzelf niet raken. Het zijn niet de roofmiljardairs die hard aangepakt moeten worden maar de bijstandsmoeders, niet de haat en verderf zaaiende populisten maar de asielzoekers. De media van het establishment papegaaiden in de campagne braaf na dat de VVD de partij is van de veiligheid. Zo zijn we hier beland. Met een keiharde minister van Buitenlandse Zaken die je nog geen omelet kan laten bakken omdat hij bang is het ei te breken.