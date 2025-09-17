Wiersma (BBB) beloofde op Prinsjesdag stikstofplan te hebben, maar levert zoals gewoonlijk helemaal niets

De Tweede Kamer heeft na Prinsjesdag vergeefs gezocht naar het aangekondigde pakket stikstofmaatregelen van demissionair minister Wiersma (BBB). Ze keken links, ze keken rechts, maar konden het niet vinden. Zou het kunnen dat Wiersma opnieuw niet heeft geleverd? Het antwoord: dat klopt, het pakketje zogenaamde plannen dat Wiersma wel meedroeg biedt in de verse verte - wederom - geen enkel perspectief op het stikstofprobleem. Het is een terugkerend iets bij Wiersma die sinds het begin van haar termijn als bewindspersoon nog geen enkel moment heeft laten zien dat ze ook maar iets heeft gedaan. Wiersma beloofde de Kamer vorige week plechtig dat er op Prinsjesdag een "totaalpakket" zou liggen. Gisteren, Prinsjesdag, lag er wederom niets.