Wiersma (BBB) beloofde op Prinsjesdag stikstofplan te hebben, maar levert zoals gewoonlijk helemaal niets

De Tweede Kamer heeft na Prinsjesdag vergeefs gezocht naar het aangekondigde pakket stikstofmaatregelen van demissionair minister Wiersma (BBB). Ze keken links, ze keken rechts, maar konden het niet vinden. Zou het kunnen dat Wiersma opnieuw niet heeft geleverd? Het antwoord: dat klopt, het pakketje zogenaamde plannen dat Wiersma wel meedroeg biedt in de verse verte - wederom - geen enkel perspectief op het stikstofprobleem. Het is een terugkerend iets bij Wiersma die sinds het begin van haar termijn als bewindspersoon nog geen enkel moment heeft laten zien dat ze ook maar iets heeft gedaan. Wiersma beloofde de Kamer vorige week plechtig dat er op Prinsjesdag een "totaalpakket" zou liggen. Gisteren, Prinsjesdag, lag er wederom niets.
De demissionaire minister heeft weliswaar 2,6 miljard euro extra gekregen voor stikstofbeleid - in totaal nu 5,6 miljard euro - maar presenteerde tot nu alleen maar leugens, valse beloften en vage plannen zoals 'doelsturing' voor boeren en vrijwillige stoppersregelingen. Demissionair minister Heinen van Financiën (eveneens VVD) verklaarde dat de "contouren" van het pakket klaar zijn, maar dat de plannen nog niet door de ministerraad zijn goedgekeurd. Een speciale ministeriële commissie onder demissionair premier Schoof "worstelt" nog altijd met de uitwerking, zo meldt de NOS.
Het opnieuw uitblijven van concrete maatregelen frustreert vooral de behandeling van het omstreden wetsvoorstel voor PAS-melders - boeren die jarenlang zonder stikstofvergunning werken. De Kamer wil dit debat heropenen, mede omdat boerenorganisaties als Stikstofclaim en Agractie gisteren vroegen het wetsvoorstel niet te steunen omdat het onvoldoende zekerheid biedt.
