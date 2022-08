Vaccinatie voor honderdduizenden kinderen in Londen na vondst poliovirus in rioolwater

De Britse autoriteiten geven 900.000 kinderen uit Londen een (booster-)vaccin tegen de gevreesde ziekte polio. De campagne moet alle kinderen tussen 1 en 9 jaar oud beschermen. De autoriteiten gaan tot de vaccinatie over omdat sinds februari 119 keer het type 2 poliovirus is aangetroffen in rioolwatermonsters. De 19 monsters komen uit onder meer de Londense wijken Barnet, Camden, Hackney, Haringey, Islington en Waltham Forest, schrijft The Guardian. Tot nu toe zijn er geen gevallen van polio of daaraan gerelateerde verlammingsverschijnselen bekend.