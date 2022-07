Ongevaccineerde jonge Amerikaan loopt polio op, eerste geval in bijna 10 jaar Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 648 keer bekeken • bewaren

In 1979 verklaarden de Amerikaanse autoriteiten dat de gevreesde ziekte polio was uitgeroeid na een succesvolle massale vaccinatiecampagne. Maar de luidruchtige anti-vax beweging is druk bezig ook die vooruitgang terug te draaien. In Rockland County, een deel van de Amerikaanse staat New York dat berucht is vanwege het afwijzen van vaccinaties, heeft een jongvolwassene een maand geleden polio opgelopen. De ongevaccineerde patiënt is verlamd maar inmiddels niet meer besmettelijk.

De besmetting is volgens medici het gevolg van contact met iemand die zich had laten vaccineren met een verzwakte maar actieve versie van het virus. Dat oraal toegediende vaccin is in de VS twintig jaar geleden afgeschaft als beschermingsmiddel. Het wordt nog wel in andere landen, met name in Afirka gebruikt. In zeer zeldzame gevallen kan er polio door ontstaan bij derden en dat lijkt hierbij het geval. Wie zich heeft laten vaccineren is wel beschermd tegen de ziekte. Er wordt nog gezocht naar andere mogelijke besmettingsgevallen.

De autoriteiten hebben de identiteit van de patiënt niet bekend gemaakt maar volgens lokale bronnen gaat het om een jongeman uit de omvangrijke ultra-orthodoxe joodse gemeenschap in het gebied, meldt The New York Times.