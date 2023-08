UWV wist al jaren van illegale dataverzameling, maar negeerde advies om daarmee te stoppen

Vorige maand berichtten de NOS en Nieuwsuur al over de illegale praktijken gegevens van het UWV. Mensen met een WW-uitkering moeten regelmatig inloggen op de site, bijvoorbeeld om te bewijzen dat ze solliciteren. Door de cookies te analyseren werd nagegaan of deze mensen niet zonder toestemming in het buitenland verbleven. Dit gebeurde niet alleen bij mensen van wie er een reden was om te extra te controleren, maar bij iedereen. Daarmee overtrad het UWV op meerdere manieren de wet. Begin dit jaar werd het volgen stilletjes stopgezet.