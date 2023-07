Fraudejacht UWV totaal uit de hand gelopen: mensen met WW illegaal bespioneerd

Het UWV heeft de privacywetgeving overtreden bij het bespioneren van mensen met een WW-uitkering. De uitkeringsinstantie hield bezoekers van de website in de gaten om te controleren of ze niet zonder toestemming in het buitenland verbleven. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur . Mensen die een WW-uitkering ontvangen moeten regelmatig inloggen op de site, bijvoorbeeld om te bewijzen dat ze solliciteren.

“Álle bezoekers werden gevolgd, ook als daar geen concrete aanwijzing voor was, staat in een advies van de landsadvocaat. Daar was geen enkele juridische basis voor, daarom is het systeem begin dit jaar stilletjes stopgezet. Niet alleen werden de beginselen van de privacywet geschonden, ook gaan mensen die aantoonbaar gefraudeerd hebben vrijuit: alle 580 lopende onderzoeken worden gestopt, dus ook als fraude al aangetoond was.”