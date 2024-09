Ursula von der Leyen wil Italiaanse rechtsextremist vicevoorzitter Europese Commissie maken

Fitto is op dit moment minister van Europese Zaken in de regering van Giorgia Meloni en lid van diens neo-fascistische partij Fratelli d’Italia. Daarvoor was hij lid van Forza Italia, de partij van de overleden, tot op het bot corrupte oud-premier Silvio Berlusconi. Ook was Fitto al eerder lid van het Europarlement. In 2009 stond Fitto in Italië terecht voor corruptie. In zijn functie als president van de regio Puglia zou Fitto steekpenningen hebben aagenomen in ruil voor politieke gunsten.