Coalitiepartners Meloni-flirter Ursula von der Leyen herhalen nog maar eens: Wij werken níet samen met extreemrechts

De sociaaldemocraten en liberalen in het Europees Parlement blijven bij hun weigering om in het parlement samen te werken met extreemrechtse partijen. Daarmee drukken ze commisievoorzitter Ursula von der Leyen in het nauw die voorafgaand aan de Europese verkiezingen de deur al op een kier had gezet naar de uiterst rechterflank.

De centrumrechtse EVP van Von der Leyen vormde de afgelopen jaren een coalitie met de sociaaldemocraten en liberalen. Die alliantie heeft bij de verkiezingen van afgelopen weekend zoals verwacht wat zetels verloren en de EVP keek dan ook vast rond naar andere partners. Maar de partij van Ursula von der Leyen zal het met hen moeten doen - of de groenen erbij moeten nemen, vinden ze.

De sociaaldemocraten en liberalen worden ook in het nieuwgekozen Europees Parlement de nummer twee en drie. Maar de vierhonderd Europarlementariërs die ze samen met de EVP hebben, bieden misschien een te smalle basis voor de nieuwe Europese Commissie, zo meldt ANP. Europarlementariërs willen nog weleens anders stemmen dan hun fractie.

Als de EVP de coalitie "wil verbreden in een andere richting dan de groenen, dan zal dat zonder de sociaaldemocraten zijn", aldus secretaris-generaal van de Europese sociaaldemocraten Giacomo Filibeck. "Zo simpel is het". Ook zijn liberale collega Didrik de Schaetzen herhaalt dat de liberalen in dat geval niet meedoen, ook al stapt een lidpartij als de VVD in een regering met de extreemrechtse PVV. "We zullen niet samenwerken met uiterst rechts op Europees niveau. Ik neem aan dat iedereen dat nu wel weet."