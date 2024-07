Ursula von der Leyen haalt hard uit naar Poetin-knuffelaar Viktor Orbán

Kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft donderdag hard uitgehaald naar de Hongaarse premier Viktor Orbán. In haar toespraak in het Europees Parlement hekelde ze diens "zogenaamde vredesmissie" en zei dat het in werkelijkheid niets anders was dan "een verzoeningsmissie" met de Russische dictator Vladimir Poetin.

"Rusland rekent erop dat Europa en het Westen soft worden, en sommigen in Europa spelen daarin mee", zei Von der Leyen. Ze doelde daarmee niet alleen op Orbán, maar ook op de radicaal-rechtse partijen in het Europees Parlement, waaronder ook de PVV, die de reis van Orbán naar de Russische president Vladimir Poetin steunen.

Orbán ging direct nadat Hongarije het voorzitterschap van de Europese Unie aannam op reis naar naar Rusland en China voor overleg met presidenten Poetin en Xi, zonder dit vooraf te overleggen met de Europese Commissie en de regeringsleiders van de Europese Unie. Ook na afloop weigerde hij tekst en uitleg te geven. Orbán misbruikt hiermee het voorzitterschap van de Europese Unie, dat Hongarije sinds 1 juli voor zes maanden bekleed, vinden Von der Leyen en Charles Michel, die de vergaderingen van de regeringsleiders voorzit. De Europese Commissie heeft daarom eerder deze week besloten EU-vergaderingen in Hongarije te boycotten. Meerdere lidstaten hebben zich hierbij aangesloten en sturen alleen ambtenaren, maar geen bewindspersonen. In Nederland willen VVD en NSC dat ook premier Schoof dit beleid volgt , maar staan daarmee lijnrecht tegenover Orbán's boezemvriend Geert Wilders en diens schaduw de BBB.

Sosoaca is de leider van de ultranationalistische en eurosceptische Roemeense partij S.O.S. in het Europees Parlement. Ze schreeuwde donderdag tijdens het debat over een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie meermaals door de vergaderzaal in Straatsburg. Daarop greep parlementsvoorzitter Roberta Metsola in. Toen Sosoaca geen aanstalten maakte zelf te vertrekken, werd ze door bodes meegenomen. Dat deed ze ze onder verzet en al schreeuwend dat de vrijheid van meningsuiting haar werd ontnomen.