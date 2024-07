VVD eist dat premier Schoof vergaderingen van Wilders' boezemvriend Viktor Orbán boycot Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 720 keer bekeken • bewaren

Partijloos premier Dick Schoof heeft zichzelf weer vakkundig tussen de twee grootste coalitiepartijen in gemanoeuvreerd. De VVD van Dilan Yesilgöz wil dat het kabinet een totale ban op ministersbezoeken aan de Hongaarse premier Viktor Orbán inlast, in navolging van een dergelijk besluit van de Europese Commissie. Dat meldt het AD. Die andere grote coalitiepartij, de PVV van Geert Wilders, geldt juist als onvoorwaardelijk medestander van Orbán.

Hongarije is sinds 1 juli voor een half jaar voorzitter van de Europese Unie. Orbán begon die termijn direct met een bezoek aan de Oekraïense president Zelensky, gevolgd door bezoeken aan de Russische dictator Vladimir Poetin en de Chinese president Xi. Direct na de NAVO-top in Washington, reisde Orbán door naar Florida voor een ontmoeting met Donald Trump. Dit alles zonder ook maar enig overleg voor- of achteraf, en dat terwijl Hongarije nu wel volop met de EU-vlag zwaait.

Dat leidt tot grote ergernis in Brussel, waar men niet hard genoeg kan roepen dat Orbán op eigen houtje opereert. Problemen met de Hongaarse premier in EU-verband zijn er sowieso al langer, aangezien Orbán sinds zijn aantreden aanvallen heeft geopend op de rechterlijke macht, de journalistiek en minderheden als de LHBTQIA+-gemeenschap. De Hongaarse rechtsstaat is onder het bewind van Orbán ernstig toegetakeld.

Om een signaal af te geven – Hongarije wordt al gekort op EU-subsidies – heeft de Europese Commissie nu besloten geen Eurocommissarissen af te vaardigen naar EU-vergaderingen die door Hongarije worden voorgezeten. In plaats daarvan stuurt de EU alleen nog ambtenaren. Diverse EU-lidstaten volgen dat voorbeeld, maar maandag nog zei Dick Schoof dat het ultrarechtse kabinet “per keer bekijkt” of er ministers worden gestuurd of niet. Volgens hem heeft Orbán duidelijk genoeg gemaakt “dat hij niet namens de Europese Unie” sprak.

De VVD vindt dat, om met Geert Wilders te spreken, slappe hap. De partij wil dat Schoof zich aansluit bij de Europese Commissie en zijn ministers thuishoudt. VVD-Kamerlid Thom van Campen laat weten: "Nog geen 2 weken zit Hongarije in de voorzittersstoel van de EU en nu al schopt Orbán iedereen tegen de schenen. Goed dat de Europese Commissie de grens trekt bij zijn bezoekjes aan Poetin. Namens @VVD vraag ik @MinPres en @ministerBZ waarom Nederland zich hier niet bij aansluit."