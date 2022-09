Undercoveractie: dubieuze dierenverhuurder zit ook in de illegale puppyhandel Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

Bert’s Animal Verhuur, een beruchte dierenverhuurder uit het Gelderse Appeltern, is betrokken bij grootschalige, illegale handel in puppy’s. Dat blijkt uit een undercoveractie van House of Animals.

De dierenwelzijnsorganisatie legde op video vast dat op het terrein van Bert’s Animal Verhuur grote aantallen troosteloze hokken staan. “De illegaal geplaatste bouwsels zitten vol met pups en het geblaf van de honden is oorverdovend. Hoewel er volgens de geldende milieuvergunning maximaal 3 honden mogen worden gehouden, is het duidelijk dat dit aantal grof wordt overschreden”, stelt House of Animals. Bij een inval van de gemeente in juni blijkt dat er maar liefst 95 honden op het terrein aanwezig zijn.

House of Animals hekelt de lakse handhaving van de autoriteiten. Zo heeft de gemeente de honden niet in beslag genomen. “Onze undercoverbeelden laten duidelijk de overtredingen, de gebrekkige behuizing en verwaarlozing zien. Het niet in beslag nemen van deze honden en andere dieren is in strijd met dierenwelzijn”, aldus Karen Soeters van House of Animals.