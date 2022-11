BOOS: overheid doet niets tegen dubieuze dierenverhuurder

3 mrt. 2022 - 19:36

Tim Hofman is een brutale aap. En daarmee prima geschikt voor deze job. Maar het is ook een drammer. Waarmee hij zijn gesprekspartners in de gordijnen jaagt. Dat maakt hem weer minder geschikt voor deze job. Met een iets tactischer opstelling had hij wellicht wél toegang gekregen tot de stallen. Waarom bijvoorbeeld blijven vragen om inzage in die NOW-facturen? Roelofs had immers al verteld waar hij dat allemaal aan had uitgegeven? En Tom was hier toch niet voor NOW, maar voor het dierenleed.

2 Reacties