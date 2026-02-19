Ultrarechtse oud-president Zuid-Korea draait jarenlang de bak in na mislukte coup (ja, hij wel) Vandaag • leestijd 1 minuten • Bewaren

Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de voormalig ultrarechtse president Yoon Suk Yeol donderdag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf met dwangarbeid wegens zijn poging een coup te plegen. In december 2024 probeerde Yoon om de staat van beleg uit te roepen, waarbij hij militairen inzette om het parlement te omsingelen en politieke tegenstanders te arresteren. Daarmee is hij de eerste democratisch verkozen president in de Koreaanse geschiedenis die de zwaarste gevangenisstraf opgelegd krijgt. Dat schrijft The Guardian.

De rechtbank oordeelde dat Yoon bewust de grondwettelijke orde probeerde te ondermijnen. Aanklagers hadden de doodstraf geëist, maar de rechters kozen voor levenslang omdat Yoons plannen niet ver genoeg waren uitgewerkt en hij het gebruik van geweld zou hebben geprobeerd te beperken. Yoon werd door de rechtbank ook verweten dat hij tijdens het proces geen enkele blijk van spijt had getoond. Zeven medeverdachten werden eveneens veroordeeld, onder wie de voormalige minister van Defensie Kim Yong-hyun, die dertig jaar cel kreeg.

De veroordeling doet denken aan die in Brazilië van de fascistische oud-president Jair Bolsonaro. Ook hij kreeg een jarenlange celstraf opgelegd, 27 om precies te zijn, vanwege zijn poging om een staatsgreep te plegen en daarbij Lula te laten vermoorden. Hoe anders is dat in de Verenigde Staten, waar veroordeelde crimineel en zedendelinquent Donald Trump na een poging de verkiezing van Joe Biden ongeldig te laten verklaren en wiens aanhangers het Capitool bestormden, inmiddels een tweede ambtstermijn heeft gekregen.