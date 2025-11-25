Braziliaanse fascistische oud-president Bolsonaro moet aan 27-jarige celstraf beginnen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 120 keer bekeken • bewaren

Jair Bolsonaro, de extreemrechtse oud-president van Brazilië, moet aan zijn celstraf van 27 jaar beginnen. In september werd de "Trump van de Amazone" veroordeeld voor het leiden van een staatsgreeppoging. Bolsonaro werd schuldig bevonden aan een samenzwering om te voorkomen dat zijn linkse tegenstander Lula de macht zou overnemen, waarbij plannen bestonden om de huidige president en diens running mate te vermoorden. Het complot mislukte vooral omdat hooggeplaatste militaire officieren weigerden mee te doen.

Zes medeplichtigen van Bolsonaro moeten eveneens aan hun gevangenisstraffen beginnen, waaronder voormalige ministers van Defensie en Justitie. De medeveroordeelden kregen straffen opgelegd variërend van 16 tot 26 jaar. De vroegere inlichtingenchef Alexandre Ramagem, die 16 jaar kreeg opgelegd, is recent naar de VS gevlucht om gevangenschap te ontwijken. Bolsonaro stond sinds augustus onder huisarrest en werd afgelopen weekend in preventieve hechtenis genomen nadat hij tevergeefs probeerde zijn elektronische enkelband door te snijden met een soldeerbout. Direct na de mislukte staatsgreep nam Bolsonaro al eens de benen en vond toen onderdak in Florida, de thuisstaat van Donald Trump. Later keerde hij terug naar Brazilie2.

De nieuwe arrestatie van Bolsanoro heeft dit keer vooralsnog niet geleid tot massale protesten. Slechts een handjevol aanhangers demonstreert bij het politiecomplex waar de oud-president wordt vastgehouden. De invloed van Bolsonaro is de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Uit een recente poll bleek dat nog slechts 13 procent van de kiezers hem "wat er ook gebeurt" steunt.