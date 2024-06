Ultrarechtse coalitie geeft kinderen die vastlopen in het onderwijs nog een trap na

Een motie om de subsidie voor onderwijsconsulenten voor meerdere jaren te garanderen, is in de Tweede Kamer getorpedeerd door coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB. Alle andere partijen in de Kamer stemden voor. Mede-indiener van de motie Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) noemt de opstelling van de coalitie 'bizar'.