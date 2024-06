Aanstaand ultrarechts afbraakkabinet boort met btw-verhoging leesvaardigheid van kinderen verder de grond in

Het nieuwe kabinet is van plan om lezen duurder te maken, namelijk door de btw op boeken en schoolboeken te verhogen van 9 naar 21 procent. Dat is een waardeloos idee, zo legt Amal van De Marker (BNNVARA) uit. In de discussie die daarover woedt, gaat het vooral om de zogenaamde intellectuele elite die deze btw-verhoging heus wel kan betalen, zo betogen de pleitschrijvers van het komende ultrarechtse kabinet. Dat klopt waarschijnlijk, maar daar gaat het niet om.

Wie in eerste instantie de pineut zijn, zijn kinderen (fanatieke voorvechters van kinderfeestjes, iemand?). Het gaat heel slecht met de leesvaardigheid onder Nederlandse kinderen. Nederland keldert wat dat betreft al tijden op de Europee ranglijst. De remedie? Lezen, veel lezen. Maar juist dat wordt met de btw-verhoging moeilijker gemaakt. En ook het onderwijs lijdt onder de maatregel, want het hogere btw-tarief geldt ook voor schoolboeken. Een snelle rekensom leert dat het onderwijs jaarlijks zo'n 50 miljoen euro extra kwijt is aan schoolboeken, geld wat dus niet meer besteed kan worden om het lerarentekort terug te dringen. En dat terwijl het kabinet in het hoofdlijnenakkoord zegt dat het "de hoogste prioriteit" geeft aan het verbeteren van de leesvaardigheid. Niet dus, die 21 procent btw zegt iets heel anders.